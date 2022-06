Fundamos o BEP a partir de uma crença comum: o “bem-estar”. Todo projeto desenvolvido por nós tem este eixo norteador.

É bem verdade que nem sempre somos regentes de onde habitamos ou trabalhamos. E o “bem-estar” muitas vezes não depende só do espaço, mas também do momento em que se está e até mesmo da história do local.

Ao longo de nossas vidas, acumulamos lembranças e objetos que nos definem e o ambiente que nos rodeia nada mais é do que o reflexo disso. Nesta busca pelo “bem-estar”, costumamos dizer que realizar um projeto arquitetônico é sempre um trabalho que pressupõe a dedicação de todos os envolvidos. Quanto maior a entrega, melhor o resultado.

Breakeven Point (BEP) - O termo importado significa ponto de equilíbrio. Suas aplicações são diversas: na economia, quando as perdas e ganhos se equivalem ao final do processo; na física, o ponto no qual a razão entre a energia gerada é maior do que a energia gasta para produzi-la. Na arquitetura, o termo também se aplica à busca pelo “morar bem”. O ponto de equilíbrio surge no momento em que a construção se transforma em lar. É quando o seu novo cenário de vida se funde com sua história.

Desde 2013, o BEP, comandado pelo arquiteto Bruno Amaral, já assinou muitos projetos. Acreditamos que os conceitos de beleza e funcionalidade não devem ser ou estar dissociados e, portanto, fluímos entre eles expressando as influências do moderno, do contemporâneo, do minimalista e do cosmopolita.