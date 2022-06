O escritório Coutinho+Vilela, localizado na cidade de Vitória - ES, começou em 2010 pelas arquitetas e urbanistas Tatiana Coutinho e Roberta Vilela. O escritório é pequeno e atende seus clientes com muita exclusividade e atenção.

Os projetos são elaborados pensando sempre em realizar sonhos e desejos dos clientes, respeitando sua história e aproveitando inclusive para tirar partido e fazer com que cada projeto seja único. A forma e a função são pensadas em conjunto a fim de criar espaços harmônicos e acolhedores.

Os nossos trabalhos já foram publicados no livro de fotografias de Jomar Bragança e em revistas como Casa Cláudia, Arquitetura e Construção e Comodidade.

A arquiteta Roberta Vilela, é pós graduada em Segurança do Trabalho pela UFES (Universidade Federal do Espírito Santo). Tatiana Coutinho fez curso de tendências e mobiliário italiano no Instituto Marangoni - Milão (2015).