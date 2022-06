A Luciani & Associados é uma empresa de prestação de serviços, constituída a 30 anos pelos irmãos arquitetos Mirtes e Francisco Luciani.

O objetivo da empresa é atender aos clientes trazendo soluções criativas com tecnologia atualizada, respeitando as normas nacionais e internacionais de qualidade, segurança, ergonomia e respeito ao meio ambiente. Atua nas áreas de projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo, design gráfico, design de interiores, desenvolvendo mobiliário específico para cada nova situação. Conta com vasto currículo na execução, gerenciamento e logística para a implantação de empreendimentos públicos e privados. Possui várias parcerias o que a habilita a atender em todo o território nacional e internacional, com qualidade e eficiência. Prioriza, em suas atividades de projeto e gerenciamento, as questões ambientais, tendo atingido a maior pontuação no Brasil na certificação AQUA fases: Programa e Concepção, realizadas pela Fundação Vanzolini / AQUA - Alta Qualidade Ambiental. Visite nossa sede própria, e tome um café conosco.