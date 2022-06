Atelier O’ Reilly destaca-se no segmento de urbanismo e arquitetura sustentável.

Comprometida com o meio ambiente, questões sociais e econômicas, Patrícia O’ Reilly fundou o Atelier O’ Reilly em 2005, quando ainda vivia em Barcelona. Com importantes cases no segmento em seu currículo, trouxe em 2010 o escritório e todo seu conceito para o Brasil, desenvolvendo projetos de urbanismo e arquitetura que primam pela consciência sustentável.

Possui expertise no mercado imobiliário - escolha e estudo de terrenos, desenvolvimento de conceitos imobiliários, projetos urbanísticos e requalificação urbana, conceituação e desenvolvimento de bairros inteligentes sustentáveis para smart cities, gerenciamento e compatibilização de projetos de infraestrutura, desenho de loteamentos e condomínios horizontais e verticais.

Com uma equipe estruturada e organizada, viabiliza empreendimentos imobiliários diversificados, sejam eles: comerciais residenciais, multifamiliares e unifamiliares, hotéis ou pousadas, de acordo com suas reais necessidades, trazendo soluções inovadoras, econômicas, funcionais e com design arrojado.