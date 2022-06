Enrico Benedetti é italiano, arquiteto formado em 1990 pela Universitá degli Studi di Firenze, Facoltá di Architettura com o titulo de Doutor em Arquitetura e Urbanismo. Entre 1990 e 1998 trabalhou na França, em Paris, aonde colabora com arquitetos de fama internacional como Massimiliano Fuksas e Architecture-Studio. Durante quatros anos, de 1994 á 1998 foi responsável pelo projeto e pela obra da sala do Hemiciclo do Parlamento Europeu em Strasbourg, França. Em 1999 criou em São Paulo, a EBA - Enrico Benedetti Arquitetos um escritório que atua em vários domínios criativos: arquitetura, design, arquitetura de interiores, urbanismo. São vários os projetos executados no Brasil, na Itália e na França, objeto de publicações nas mais importantes medias nacionais e internacionais.