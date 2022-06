A Arealis Brasil desenvolve espaços corporativos surpreendentes e inovadores.

Seus projetos quebram paradigmas e se inserem numa busca continua de equilíbrio entre as dimensões humana e tecnológica, para um espaço de trabalho.

A Arealis sempre procura compreender a dinâmica interna do seu cliente para propor uma organização funcional do espaço. O cliente tem também espaço para interagir com os arquitetos em cada etapa do processo, e essa proximidade é fundamental para compreender as suas necessidades, e garantir assim o sucesso do projeto.

Acreditamos que um espaço de trabalho ergonômico, bem equipado e agradável favorece não somente a eficiência de seus funcionários, mas também a circulação da informação entre os usuários do espaço, sejam eles funcionários, clientes ou fornecedores.

O trabalho da Arealis se resume à uma solução completa e personalizada desde a concepção até a realização de seus espaços de trabalho.

PROJETO

Avaliamos a viabilidade do futuro espaço que será ocupado e buscamos captar a identidade e as necessidades da sua marca em relação à nova sede corporativa. Desenvolvemos então, o conceito do futuro escritório e a organização funcional da planta.

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Viabilizamos o projeto respeitando o seu budget.

GERENCIAMENTO DA OBRA

Nossa atividade se baseia no compromisso constante no que diz respeito aos preços, prazos e qualidade. Para isso, selecionamos os melhores fornecedores e parceiros, e coordenamos a realização da obra. Garantimos a entrega de seu novo espaço corporativo dentro dos prazos e dos custos inicialmente estipulados.