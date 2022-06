Produzindo Estantes, Racks, Painéis, Multi-usos, Comodas, Toucadores, Cristaleiras, Aparadores, Sapateiras e recentemente resgatando a glorias das antigas Penteadeiras.

A Móveis JB Bechara busca sempre inovar em seus produtos lançando sempre cores e modelos únicos no mercado. Tornando-se uma das 10 marcas mais lembradas no mercado, em matéria de Rack. Localizada na cidade de Tanabi distante 476 km de São Paulo - SP. Contando com mais de 90 anos de história a família Bechara é sinal de comprometimento com a qualidade de seus produtos, qualidade que Móveis JB Bechara faz questão de manter.