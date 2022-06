Com um portfolio sofisticado, aconhegante e funcional, seus trabalhos têm como característica primordial o estilo atemporal, onde a ousadia das formas precisas se misturam a elementos clássicos e modernos. Sua marca registrada não é uma linha previsível, mas sim o novo sugerido a cada trabalho, tanto na arquitetura como na decoração.

O sucesso do escritório repousa na abordagem individual para cada projeto. Tomando como base os desejos do cliente, a caracteristica do produto (seja ele commercial ou residencial), o escritorio é capaz de assegurar que o produto final não só se sinta bem dentro de seu ambiente, mas também atenda às necessidades e expectativas do cliente . Essa combinação vencedora traduz os projetos desse escritório, que vão desde restaurantes, lojas e escritorios, até projetos residencias e empreedimentos de larga escala.

Formado pela Pontificia Universidade Católica de Campinas no ano de 2000, PUCCAMP, Lisandro Piloni fundou em 2008, a Piloni Arquitetura. Piloni cuida pessoalmente dos projetos e obras de seus clientes, além de contar com uma equipe precisa que adere à filosofia de design direcionado e único.