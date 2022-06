Ana Iamaguti, arquiteta e urbanista, mestre em geociências, especialista em Rochas Ornamentais há 20 anos.

Desde então, atuo oferecendo soluções completas em obras residenciais (unifamiliares e multifamiliares), estabelecimentos comerciais, de serviços e institucionais e corporativos, interiores, urbanismo e paisagismo, com detalhamento dos projetos executivos e assessoria na área de acabamento e revestimento com rochas ornamentais. Sempre visando à praticidade, funcionalidade e elegância em meus projetos de acordo com a necessidade específica dos clientes. “Arquitetura, para mim, é uma linguagem artística. É mais que paixão, é amor pelo que eu faço. Entendo que me manter atualizada, participando de congressos e acompanhando tendências faz com que a união conhecimento + amar o que se faz resulte no nível de satisfação dos meus clientes”. - Arq. Ana Iamaguti