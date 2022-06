Com duas décadas de atuação no mercado, o escritório Rute Stédile Interiores é um escritório de arquitetura de interiores que atende ao mercado residencial e corporativo com soluções sob medida, de acordo com as necessidades de cada projeto, prazo de entrega e preço justo. A empresa tem como diretrizes incontornáveis a transparência, a competência, a agilidade e a confiança na relação com o cliente.

Segundo a designer Rute Stédile, as preferências do cliente em termos de estilo, entre outros aspectos, são sempre respeitadas, portanto os estilos dos projetos são sempre diferenciados, podendo ir do rústico chic ao luxo total. A princípio, um projeto de design de interiores ideal envolveria móveis de primeira linha, iluminação muito bem planejada e materiais como madeira, couro, veludo e linho.

O escritório Rute Stédile Interiores é especializado em projetos de ambientes residenciais e corporativos de alto padrão, entre eles escritórios, clubes e hotéis. Seus projetos têm como marca da designer a atemporalidade, a elegância, a originalidade, a criatividade e a praticidade com o uso de produtos sustentáveis.

Um dos projetos mais marcantes realizados pelo escritório Rute Stédile Interiores, foi uma reforma radical em um apartamento de 300 m², em um bairro nobre de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os projetos de reforma e decoração foram desenvolvidos conjuntamente, possibilitando a excelência na execução de cada ambiente.

Foi um projeto complexo, que contou com fornecedores do sul do Brasil e também de São Paulo, que se deslocaram até a capital gaúcha para realizar serviços inexistentes na cidade. O resultado impecável do projeto levou-o ao anuário Stock & Home 2019.

O reconhecimento do escritório Rute Stédile Interiores não fica por aí: a profissional que o comanda já recebeu o prêmio de melhor designer de móveis da conceituada Escola Panamericana de Artes de São Paulo e seu escritório participou da Amosttra de 40 anos da Artefacto, importante loja de móveis de alto padrão brasileira.

A empresa atende clientes do estado de São Paulo (capital, Alphaville e praias do Litoral Norte), Rio Grande do Sul (Porto Alegre e Praia de Atlântida) e Miami (EUA), neste caso clientes brasileiros. Em 2020, o escritório espera conquistar três clientes residenciais por mês, além de outros clientes corporativos.

As principais formas de contato com o escritório Rute Stédile Interiores são por e-mail e/ou whatsapp, mas a continuidade do atendimento até o começo do projeto se dá pessoalmente ou, se for conveniente para o cliente, por whatsapp. Quando o contato acontece por mensagem via plataforma da homify, a solicitação tem recebimento confirmado por email, no qual é repassado ao cliente o contato direto por whatsapp. A empresa conta ainda com o website www.rutestedile.com.br.