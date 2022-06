Com 60 anos de mercado, a Celmar é hoje uma referência entre as mais importantes indústrias do setor moveleiro.

A qualidade ...de seus produtos está associada a matéria-prima utilizada e a alta tecnologia dos equipamentos nacionais e importados, que resultam em produtos de ótimo acabamento e qualidade.

A empresa foi inaugurada em 1950 como Marcenaria Sarzedas, num pequeno porão de uma antiga casa no centro da cidade de São Paulo.

Nos anos 60, mudaria para uma área de aproximadamente mil metros quadrados, passando a implantar lojas na capital.

Na década de 70, ocupando uma área de aproximados 6 mil metros quadrados de fábrica, consolidou-se com uma rede de revendedores em todo território nacional.

Em 1985 a unidade fabril mudou-se para o atual endereço, com mais de 50 mil metros quadrados. A partir dos anos 90, passou a organizar uma cadeia de lojas exclusivas com a marca Celmar, em todo país.

Cada móvel da Celmar é a síntese dessa história, que continua sendo fabricada até hoje com tecnologia avançada, profissionais altamente competentes e, principalmente, muito talento.