O arquiteto Eduardo é sócio diretor do Escritório Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda., empresa com larga vivência na área, com metodologia de desenvolvimento específica para as tipologias de trabalho, desde a etapa de estudo conceitual, até o projeto executivo e detalhamento final, com todas as etapas multidisciplinares compatibilizadas.

O atendimento personalizado conta com presença de Eduardo Novaes junto ao cliente em primeiro plano, bem como na coordenação direta da equipe do escritório em todas as etapas de desenvolvimento.

Tem como base na sua atuação, o escritório tem como princípio de atuação, a visão criteriosa na sintetização de dados, diagnóstico e programa de necessidades para a elaboração do estudo conceitual, apoiada pela boa gestão de equipes, suas competências, habilidades, e relações interpessoais no ambiente profissional.

As questões de caráter sócio-cultural e ambiental são fundamentais e subsidiam de forma importante a elaboração dos projetos.

O Arquiteto Eduardo Novaes é associado e ex-diretor da ABAP – Associação Brasileira de Arquitetos paisagistas, filiada à IFLA – International Federation of Landscapes Architects; com participação no IAB, AsBEA, ENEPEA e FNA, como membro da representação da ABAP na formatação do CAU – Colégio de Arquitetura e Urbanismo; é membro do grupo de desenvolvimento do Congresso Anual de Arquitetura Paisagística.

Algumas importantes referências da Arquitetura e influências profissionais de sua formação, podem ser citadas: Amélia Bratke, Sonia Vidigal, Armando Carneiro da Cunha, Cesar Bergstron Lourenço, Guilherme Rozzino, Gianfranco Vannucchi, Hélio Pasta, Hélio Penteado, Henrique Cambiaghi, Jorge Konnigsberger, Maria Bardelli, Miguel Juliano, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Roberto Candusso, Ruy Ohtake, Sergio Fischer, Walter Mahkhol.

Eduardo architect is managing partner and founder of the Office Eduardo Novaes Architecture and Urbanism Ltda., The company has extensive experience in the area, with a specific development methodology for the types of work, from the conceptual study phase, to the executive project and final detail with all the compatibilized multidisciplinary steps.

The personalized service has a presence architect Eduardo Novaes with the foreground cliente, as well as the direct coordination of the office staff at all stages of development.

The office has as a principle of action, a careful view on synthesizing data, diagnosis and needs of program for the development of the conceptual study, supported by good management teams, their skills, abilities, and interpersonal relationships in the workplace.

The socio-cultural and environmental character issues are fundamental and subsidize significantly the development of the projects.

The architect Eduardo Novaes is associate and former director of ABAP - Brazilian Association of Landscape Architects, affiliated to IFLA - International Federation of Landscapes Architects; with participation in the IAB, AsBEA, ENEPEA and FNA as a member of ABAP representation in the format of the CAU - College of Architecture and Urbanism; He is a member of the development group of Landscape Architecture Annual Congress

Some important references of architecture and professional influences of his formation may be cited: Amelia Bratke, Sonia Vidigal, Armando Carneiro da Cunha, Cesar Bergstrom Lourenço, William Rozzino, Gianfranco Vannucchi, Helio Pasta, Hélio Penteado, Henrique Cambiaghi, Jorge Konnigsberger, Maria Bardelli, Michael Julian, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Roberto Candusso, Ruy Ohtake, Sergio Fischer, Walter Mahkhol.