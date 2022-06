Andréa Coppini, formada há 15 anos em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Braz Cubas e Fabiana Khauam, formada há 1 ano em Design de Interiores pelo Senac, possuem experiência em arquitetura residencial, comercial, corporativa, design de interiores e design de mobiliário, desenvolvendo projetos de criação, compatibilização de projetos complementares, gerenciamento e acompanhamento de obras.

Fabiana Khauam, formada em 2015 em Design de Interiores pelo Senac, Fabiana foi em busca de profissionalizar-se no já tinha há muitos anos: bom gosto e facilidade para identificar potenciais projetos nos ambientes. Com o curso superior, pôde ter os ensinamentos técnicos necessários para executar projetos e acompanhar obras. Antenada nas tendências mundiais de decoração, agrega conhecimento e funcionalidade aos projetos.

A Coppini & Khauam Arquitetura e Interiores é um escritório que explora com propriedade os vários setores da arquitetura e do design. Buscamos melhorias e soluções para o uso do espaço físico dentro de parâmetros estéticos adequados à finalidade da ocupação. Prestamos a melhor consultoria para nossos clientes, desenvolvendo projetos de arquitetura e interiores, visual merchandising e vitrinismo, produções de ambientes, gerenciamento de orçamentos e acompanhamento de obras.