Levisky Arquitetos | Estratégia Urbana é um escritório de Consultoria Estratégica, Projetos Arquitetônicos e Urbanos. Com uma visão que busca unir criatividade e inovação para o desenho da cidade, elabora soluções e ações específicas relacionadas às questões de legislação urbanística e edilícia, ao desenvolvimento e aprovação de empreendimentos complexos e à viabilização de interlocuções e modelos de cooperação público-privados. O amplo portfólio de projetos e clientes do escritório retrata a importância de uma atuação focada em requalificação de espaços públicos e privados para a valorização urbana, sempre com foco nas questões ambientais, sociais, culturais, tecnológicas e de infraestrutura das regiões metropolitanas.

Arquiteta urbanista titular de Levisky Arquitetos | Estratégia Urbana, Adriana Levisky é vice-presidente da AsBEA São Paulo (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), representante do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) na CEUSO (Comissão de Edificações e Uso do Solo) e conselheira do CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável).

O escritório Levisky Arquitetos | Estratégia Urbana é parceiro da Associação Amigos da Praça Victor Civita. Saiba mais: www.praçavictorcivita.org.br