Há mais de 30 anos no mercado e responsável por elaborar projetos de arquitetura paisagística em diversos segmentos, como residenciais, condomínios verticais e horizontais, áreas de lazer de parques urbanos, espaços comerciais, industriais e rurais o paisagista Marcelo Novaes conta com uma equipe formada por arquitetos especializados, responsáveis pela coordenação, desenvolvimento e atendimento a diversos parceiros do seguimento da construção civil.

Todos os projetos são desenvolvidos de maneira inovadora e sustentável, aliando estética e funcionalidade para atender as expectativas de cada cliente. Dessa maneira, criam-se espaços e ambiente criativos, únicos e surpreendentes. Esta forma de trabalho conferiu por dois anos consecutivos a premiação no Americas Property Awards, premiação que conta com profissionais dos diversos segmentos da arquitetura da América Latina, Estados Unidos e Canadá, sendo que em 2013 o projeto recebeu a premiação de Highly commended e em 2014 ganhou como Best Residential Landscape Architecture Central & South America e recebeu o prêmio Five Stars Best Residential Landscape Architecture Brazil.

O escritório conta com a Viveiro Novaes, empresa composta por profissionais qualificados, entre eles agrônomos, jardineiros e encarregados, responsáveis pela produção de mudas e execução de jardins, o que garante que o projeto seja implantado seguindo cada detalhe, mantendo a qualidade que já vem desde a concepção do projeto. Estes projetos podem ser vistos anualmente nas principais mostras de arquitetura e paisagismo, além das publicações em livros e revistas, nacionais e internacionais, entre eles Os Jardins de Marcelo Novaes, 1000x Landscape Architecture, Outdoor Living, Collection Landscape Architecture e New Brazilian Gardens.