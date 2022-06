Arquitetas e Urbanistas formadas pela Universidade Mackenzie, Ana Bastos e Carol Dias uniram suas distintas experiências, adquiridas em respeitados escritórios de arquitetura e interiores de São Paulo, para criar o Duet Arquitetura. Seus projetos refletem o perfil e a personalidade do cliente, com autenticidade, estética e aconchego. A dupla acredita que cada trabalho é único e por isso cada cliente merece um atendimento personalizado.Para elas não existe realização maior do que fazer de cada casa o melhor lugar do mundo!