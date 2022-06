Há mais de 1 anos no mercado de trabalho, Denise Macedo procura elaborar e apresentar a cada cliente projetos que aliam criatividade, simplicidade e elegância, baseando-se na individualidade do cliente, bem como sua personalidade e suas afinidades.

No desenvolvimento de cada projeto, a arquiteta leva em consideração a interatividade do objeto arquitetônico com o seu entorno, sendo ele suas visadas, sua história, sua essência.

Além disso, procura sempre viabilizar soluções socialmente responsáveis, onde a criatividade é usada como ferramenta para soluções focadas em sustentabilidade, com um resultado final que cause surpresa e encantamento.

" O surgimento de idéias realmente criativas é diretamente proporcional ao tamanho dos desafios de um projeto, sejam eles econômico ou físico." - Denise Macedo