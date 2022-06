Formado pela FAU-USP em 1999, o paulistano Gustavo Calazans, 40 anos, destacou-se, ainda na graduação, recebendo a menção honrosa pelo desenho da cadeira X´s no Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, em 1998. Durante a graduação trabalhou com dois grandes nomes da arquitetura: Roberto Loeb, em São Paulo, e Peter Eisenman, em Nova York. Em 1999, abre seu escritório – Gustavo Calazans Arquitetura – assinando projetos de envergadura como estúdio de cinema, escola e centro de educação ambiental e em paralelo desenvolve projetos de retrofit em apartamentos na cidade de São Paulo, adotando um estilo na arquitetura de interiores baseado na total adequação das características pessoais dos clientes aos projetos, sempre focados na sustentabilidade. Atualmente, Gustavo Calazans participa também do desenvolvimento de conteúdo editorial para marcas, apresentação de programas de TV e desenvolvimento de produtos e soma mais de 300 projetos já realizados, muitos deles publicados nos principais periódicos do segmento de arquitetura e decoração do país.