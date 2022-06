O escritório Isabela Bethônico Arquitetura foi fundado em 2010 na provinciana Belo Horizonte. Isabela, nascida na capital mineira, graduou-se em Arquitetura e Urbanismo em 2006 pela UFMG. A confiança no trabalho em equipe e a busca por respostas criativas às questões arquitetônicas é a mola propulsora do estúdio. Os projetos do Isabela Bethônico Arquitetura buscam cumprir a tarefa de repensar o usual e cuidar dos detalhes e peculiaridades, sendo cuidadosamente construídos para cada um de nossos clientes.