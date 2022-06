O escritório Très Arquitetura é fruto de uma parceria das sócias: Fernanda Morais, Fernanda Tegacini e Nathalia Mouco. As arquitetas uniram suas experiências profissionais adquiridas em renomados escritórios de arquitetura durante oito anos, para formatar a Très.

Arquitetura, Arte e Design aliado à interpretação das necessidades de cada cliente, além de viabilizar as questões técnicas, funcionais e estéticas são ponto de partida para concepção de um projeto.

A busca pela excelência e eficiência tanto no resultado final do trabalho quanto no atendimento e satisfação do cliente durante todo o processo de construção do projeto são os diferencias da Très, já que os clientes ficam satisfeitos a maneira que seus sonhos e necessidades são concretizados e, com isso, o espaço de fato melhora a qualidade de vida dos usuários.

A equipe se dedica a todos nos mínimos detalhes, com objetivo de propor uma boa arquitetura aliada à arte, design, cores, materiais e objetos.