Escritório de Arquitetura formado pelos arquitetos Marceli Maluli Landeira e Ian Goes, que atuam em Itapema-SC e região a aproximadamente 10 anos, elaborando projetos completos de Arquitetura e Decoração de Interiores. Atualmente com o novo Espaço LANDEIRA & GOES ARQUITETURA, projetando ambientes com o objetivo de proporcionar soluções criativas aos seus clientes.