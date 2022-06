Cada indivíduo é um universo, tem a sua história e é formado pelas experiências que viveu. A afinidade entre o arquiteto e o cliente é indispensável para o sucesso da obra, que deve transmitir as ideias, estilo e essência do cliente num ambiente original e único. Ao elaborar o projeto com criatividade, é possível inovar e se adaptar ao orçamento de cada um.

Arquitetura é a concepção de projetos que ajudem a solucionar as necessidades diárias, é definir espaços funcionais e agradáveis, é criar experiências e emoções. O resultado desse processo é a união do olhar profissional com os sonhos do cliente, por isso é muito importante que o cliente faça parte de todo o percurso da criação. A confiança no olhar técnico do arquiteto é fundamental.

Andressa Cobucci Estúdio tem o objetivo de criar espaços com alma e personalidade única!