Criada em 2011, tem como principal objetivo trazer e garantir a seus clientes, a tranquilidade necessária para a realização do sonho da construção de sua casa.

Unia-se então profissional e cliente, agregando valores e conhecimentos, Fabio Girolamo Simoni, formado em arquitetura pela Unimep, Diretor do IAB – Núcleo Piracicaba 2005-2006, com grande experiência em obras, adquirida por uma passagem de sucesso em Monte Verde MG, retornando em 2008 para Piracicaba, onde reiniciou seus trabalhos, projetando e construindo inúmeras casas, dentre elas uma,

para Camillo Ferrari Neto, formado em engenharia de Produção Mecânica pela Unimep, com MBA’s em Gestão Empresarial e Financeira, Controladoria e Auditoria, pela FGV, oriundo de solida experiência em gestão de empresas de grande porte. Com a proposta de um negócio inovador, oferecendo a tranquilidade, economia e principalmente o cumprimento de prazos, nascia a Ferrari & Simoni – Projetos e Construções Ltda oferecendo soluções em obras Residenciais, Industriais, Comerciais, Projetos, Paisagismo e Gestão de Obras.

Com projetos inovadores e soluções adequadas a cada tipo de necessidade, harmonizando economia e bom gosto, vem se firmando no mercado, certificada pela satisfação de seus clientes em obras entregues. Atualmente, com aproximadamente 5 anos de existencia, vem se firmando no mercado, garantindo Tranquilidade, Transparencia e Respeito aos Nossos Clientes. Ultrapassamos a marca de 10.000 m2 de area construida!!