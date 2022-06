Flavia Campos é uma Designer de Interiores com mais de 20 anos de atuação no mercado. Estudou arquitetura, mas com o passar do tempo, descobriu sua paixão : Design de Interiores.

Em 2009, 2010 e 2011 , participou da mostra de Decoração Morar Mais por Menos.

Em 2017, retorna a mostra à convite do evento e da IGUI piscinas para desenvolver o projeto : "Cobertura dos artistas" em parceria com outro profissional.

Em 2018, a convite da loja Abracasa Design, desenvolvendo sozinha o "Estar da Blogueira", em homenagem à Dandynha Barbosa Blogueira carioca e neta do querido Chacrinha.

Ainda em 2018, abriu sua construtora com seu sócio, Paulo Renato Malagutti, com o objetivo de criar um novo produto que atenda ao mercado de luxo : Construções de casas em alto padrão. O diferencial está no serviço prestado desde a escolha do terreno, desenvolvimento de projeto arquitetônico e Design de Interiores. Possuem parceria com arquiteto renomado e premiado que é o responsável pela arquitetura moderna e inovadora.

Com seu know - how em Projetos de Interiores, aprendeu a interpretar os desejos de seus clientes com muita rapidez e com isso seus projetos são totalmente personalizados. Criando ambientes, que fogem ao lugar comum, pois cada projeto é desenvolvido através de uma pesquisa minuciosa e criteriosa, com objetivo de alcançar um resultado muito refinado.

Com projetos que são, há muitos anos, apresentados em 3D ou maquete eletrônica, permitindo que o cliente não tenha dúvidas quanto ao resultado final.

Nos projetos do escritório, notamos uma forte característica : um ambiente sempre clean, independente se clássico ou contemporâneo.

" A profissão de Designer de Interiores é adorável, pois conseguimos ver sonhos realizados. Mas o sucesso depende de um detalhe muito importante, repeitar o estilo de cada cliente orientando para que tudo esteja em total harmonia. E ainda do seu olhar compreensivo de que cada cliente possui sempre um problema a ser resolvido."

Esse é o lema da Designer de Interiores Flavia Campos.

Venha conhecer melhor o universo do Escritório FLAVIA CAMPOS interiores, observando as imagens da página.