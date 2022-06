O Studio Guilherme Bez desenvolve projetos de arquitetura e design de

interiores. Especializado em projetos comerciais como boates/casas noturnas, restaurantes, bares/lounge, lojas e hotelaria. Com a colaboração de arquitetos, engenheiros, designers e artistas locais e internacionais, utilizando últimas tecnologias de iluminação e revestimentos, o Studio Guilherme Bez procura sempre realizar trabalhos atuais e inovadores juntamente com a satisfação do cliente.