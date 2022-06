ARQUITETURA ECOLÓGICA é um coletivo de arquitetos, designers, artistas, solucionadores de problemas, visionários, conhecedores de luxo, especialistas em materiais, especialistas em sustentabilidade e criadores de experiência. Estamos obcecados com design, absorvendo detalhes estéticos da arte e da arquitetura, e temos um sonho de tornar o Planeta melhor, recuperando o equilíbrio da natureza, através de projetos que visam a economia de recursos naturais. Nós estamos sempre conectados e compartilhando experiências com diversos profissionais - em reuniões de equipe, eventos de arte e arquitetura, e ao redor da máquina Nespresso. E, juntos, buscamos criar as experiências de design mais surpreendentes.