No mercado há mais de 18 anos, a Casa & Campo é referência de qualidade, credibilidade e pontualidade na entrega. Além do madeiramento, oferecemos materiais de acabamentos de fornecedores exclusivos, proporcionando comodidade e tranquilidade. A Empresa ainda conta com uma equipe de arquitetos e engenheiros a disposição para desenvolver projetos personalizados, sem custo adicional para a construção de sua casa de madeira.

Utilizamos a madeira mais indicada para seu projeto, entrega rápida e segura, madeiras de manejo controlado, moderna tecnologia de fabricação, arquitetos e engenheiros a sua disposição, projetos personalizados e diversas opções de acabamentos: pisos, azulejos, louças, metais, telhas, elétrica/hidráulica e outros.