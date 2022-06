Com quinze anos de carreira e uma série de trabalhos realizados com sucesso, o designer de interiores Alberto Paixão ainda mantém a mesma paixão e criatividade para enfrentar cada projeto como um novo desafio a ser superado. O planejamento detalhado de cada ambiente começa no contato com o cliente neste momento surge à oportunidade de identificar as necessidades e preferencias pessoais possibilitando a delimitação das pequenas e grandes ousadias, pois ambientes confortáveis são aqueles que, de forma muito harmoniosa, despertam nossas percepções mais íntimas e captam nossas expectativas. Ele usa basicamente móveis contemporâneos, sem deixar que suas linhas retas e limpas dominem no projeto, pois a peças antigas e com acabamento rústico dão o tom de sofisticação e aconchego na decoração. A criatividade em ambientes é consequência de sua paixão pela profissão que exerce as e constantes pesquisas de materiais, tecidos e design feito mediante as viagens pelo Brasil e as principais cidades do mundo, pois o contato com diferentes culturas e comportamentos nos proporciona a sinergia que permite extrair o melhor de cada uma essencialmente sobre o estilo de vida de seus clientes. Alberto Paixão por este motivo defende que cada projeto deve ser único, pois ele reflete a cultura e o estilo de vida do cliente. Com este comportamento, Alberto acredita que se possa chegar bem próximo da casa idealizada de cada cliente.