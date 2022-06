A Meio Arquitetura almeja contribuir com o seu conhecimento e expertise na otimização do processo de produção dos espaços construídos. Buscamos a excelência no planejamento das implantações e na elaboração e coordenação dos projetos.

Estamos aptos a atuar desde a escolha do terreno, passando pelos estudos de viabilidade técnica, desenvolvimento e coordenação dos projetos até a supervisão técnica durante a execução da obra.