O Arquiteto

Márcio Cortopassi, Bauruense, 35 anos é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP. Em 2002 iniciou como arquiteto no escritório do Arquiteto Jurandyr Bueno Filho, onde trabalhou por 04 anos, escritório no qual adquiriu grande experiência e conhecimento. Em busca da sua paixão por arquitetura , em 2007 abriu seu próprio escritório. No ramo de arquitetura há 12 anos , Márcio Cortopassi está sempre atualizado as novas tendências e busca inovações, ficando atento a funcionalidade e aos detalhes, garantindo a satisfação de seus clientes. Acredita que arquitetura é muito mais do que obra, é uma forma de criar relações, usos, convívios e tornar palpáveis sentimentos. Entende que a relação com clientes e com sua equipe vai além de questões técnicas, buscando sempre a percepção da necessidade que muitas vezes não está tão clara ou mesmo consciente.

A Empresa

Fundado em 2007, o escritório atua com projetos arquitetônicos residenciais, comerciais, industriais, institucionais, paisagismo e interiores. Nesse período desenvolveu projetos em mais de 30 cidades do Estado de São Paulo, como Bauru e região, São Paulo e grande São Paulo, Sorocaba, Caraguatatuba, Valinhos entre outras. O escritório conta com uma equipe de arquitetos e estagiários que incorporam em seu dia a dia a visão do arquiteto quanto a importância e a busca constante da excelência no trabalho e no atendimento aos seus clientes, fortalecendo cada vez mais a empresa. Motivação, desafio e dinamismo é a força motriz do escritório.