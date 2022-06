Fundado pelo arquiteto Marcos Assmar, formado Arquiteto e Urbanista pela Universidade da Amazônia - Unama (2010) - e pós graduado no curso de Paisagismo Tropical Urbano (2011) pela mesma universidade, o escritório Marcos Assmar Arquitetura | Paisagismo busca introduzir uma mentalidade inovadora e ousada no mercado através de projetos criativos e com características singulares.