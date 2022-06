Fabio Madueño nasceu em São Paulo, em 1952, se formou na FAAP em 1975. Morou na Califórnia, USA em 1976, onde fez o curso de "Landscape Arquiteture" na Universidade de Berkeley. Mudou-se para Ubatuba/ SP em 1977, onde vive até hoje.

Seu trabalho reflete a influência do colonial brasileiro, da arquitetura caiçara presente no litoral na década de 70, e de pesquisas trazidas da arquitetura balinesa. Durante todos esses anos vem inovando tendências e aprimorando uma arquitetura rústica, de fino acabamento, unindo os mais variados elementos à arte de construir. Utiliza estrutura de eucalipto tratado, grandes vãos de vidros, bambu e piaçava, integrando harmoniosamente aspectos internos e externos em seus projetos. O respeito a natureza, a valorização da preservação ambiental e a qualidade dos materiais que compõe seu trabalho, o diferenciam como profissional. Os projetos tem inicio com o estudo da área a ser ocupada, unindo a preocupação de preservar a flora original, desenhando espaços de forma a integrar totalmente o projeto à natureza.