O Studio M Arquitetura é dirigido pela arquiteta Camila Moreno e está há 10 anos no mercado com um amplo portfólio de projetos em todo Brasil, Estados Unidos, Holanda e Portugal.

​

Somos um escritório que ama o que faz. Acreditamos que uma casa aconchegante é feita com a união de muitas mãos, desde as mãos que iniciam o projeto até as mãos de quem cuida de cada detalhe da obra do cliente. Esse cuidado é essencial na criação de uma casa de verdade, aconchegante, sofisticada e cheia de vida.

​

Cada projeto é tão único quanto cada cliente. Nossos projetos são adaptados para sonhos individuais, desejos e estilos de vida, com base em inovação, sofisticação, conforto e bem-estar.

​Nossa missão vai além de projetar espaços valiosos e ser referencial no mercado de arquitetura e design de interiores, é trazer ao cliente o melhor que o seu espaço possa proporcionar, seja esse espaço na sua residência ou trabalho, alinhado a uma experiência agradável e fluida com nossa equipe, fornecedores e parceiros.