Decoração é uma forma de expressar o jeito de viver de cada pessoa. Usar o próprio estilo na hora de ocupar espaços sempre foi uma aspiração de todo ser humano.

Gislane Lima é a profissional de design de interiores que materializa este sonho, atendendo expectativas, concretizando necessidades e realizando desejos. Com uma proposta jovem e comprometida, que busca a satisfação do seu cliente, a design procura constantes desafios para elaborar projetos diferenciados, personalizados e com excelência.O resultado são projetos contemporâneos, com linhas neutras, sempre alinhando o design, aconchego e senso estético. Seus projetos são conhecidos por levar em consideração todos os aspectos estéticos, funcionais, e totalmente personalizado para cada projeto específico, e, principalmente, os gostos e anseios do cliente, que é a peça principal de cada trabalho desenvolvido.