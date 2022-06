O Atelier O´Reilly Architecture & Partners é um escritório de arquitetura comprometido com o meio ambiente, com o âmbito social e econômico. Composto por uma equipe de profissionais especializados em arquitetura, urbanismo, paisagismo, meio ambiente, sustentabilidade e energia, o grupo está conectado a uma rede crescente de universidades, centros tecnológicos e centros de pesquisas nacionais e internacionais, sempre com o objetivo de desenvolver projetos e criar soluções inovadoras.

A CASA 88° está em sintonia com o desejo do Atelier O´Reilly Architecture & Partners de desenhar uma residência para alcançar o grau máximo de sustentabilidade do Selo Consciente O’R 88°, que, por sua vez, foi criado para graduar os projetos do escritório.