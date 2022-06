Desenvolver negócios imobiliários,criar espaços condizentes com o momento de vida e o jeito de ser de cada cliente Sou uma pessoa que atua no mercado imobiliário desde 2009 e com muita satisfação em poder ajudar as pessoas a realizarem o sonho na aquisição do seu imóvel, seja para residir ou investir. Honestidade e transparência na negociação acima de tudo,.A ética é o traço comum e preponderante em todas as ações. Acredito no crescimento do mercado de Locação no Brasil.