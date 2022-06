Fundada na cidade de Blumenau-SC na década de 70 pelo arquiteto Delmar

Maciel Castelo de Souza, a Módulo2 Arquitetos atua em toda a Região Sul na elaboração e desenvolvimento de projetos arquitetônicos unifamiliares, multifamiliares, comerciais, corporativos e na arquitetura de varejo.

Além dos projetos diferenciados, a Módulo2 Arquitetos possui um setor focado na execução de obras de arquitetura de varejo. A empresa atua em diversas cidades da região do Vale do Itajaí e conta com muita experiência adquirida em mais 1 milhão de metros quadrados projetados e construídos. Através de seus profissionais, está sempre na busca constante de informações, especializações que tragam aperfeiçoamento e economia em seus projetos.

A equipe da Módulo2 Arquitetos conta com quatro arquitetos titulares e uma equipe de apoio dentro do escritório. Além disso, a empresa mantém associações estratégicas com profissionais de paisagismo, projetos complementares e fornecedores comprometidos com as obras.