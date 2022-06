Escritório formado pelo arquiteto recifense Celso Sales e pelo paisagista berlinense Christoph Jung.

Embora dedicados desde 2007 a concursos nacionais de arquitetura, a parceria se estabeleceu em 2011, após obterem o 1º lugar no Concurso Nacional do Parque da Tamarineira, em Recife. Desde então, desenvolvem projetos em diferentes escalas e programas para clientes do setor público e privado.

O RBE trata a Arquitetura e o Paisagismo simultaneamente, proporcionando uma abordagem mais ampla dos problemas a serem solucionados. A colaboração com outros escritórios de arquitetura e profissionais das áreas de engenharia também tem sido fundamental para o debate e a produção de espaços de qualidade, sejam construídos ou naturais. O caráter de seus projetos resulta da identificação das potencialidades da história e da identidade locais, sempre explorando as dimensões subjetivas e artísticas da Arquitetura e do Paisagismo. De igual modo, a análise crítica das necessidades programáticas, técnicas e construtivas possibilita a concepção de produtos adequados aos seus contextos.