Cristina Rocha Andrade e Patricia Rocha, irmãs e nascidas em São Paulo. Arquiteta e Designer de Interiores respectivamente, formadas pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

Abriram o escritório Rocha Andrade Arquitetura em 2000, formado por uma equipe de arquitetos e designers qualificados e especializados em atender as necessidades dos clientes. Com uma experiência adquirida ao longo dos anos, procuram integrar o contemporâneo e a elegância, buscam sempre a sofisticação no planejamento de interiores com a união de móveis e peças de design moderno com obras de arte, criando ambientes clean aliando estética e conforto em todos os detalhes.