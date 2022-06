O Trim é um escritório de arquitetura com foco em projetos residencias personalizados e em arquitetura modular de tijolo ecológico.



Acreditamos na necessidade e na singularidade de cada projeto.

Analisar, entender e materializar essa singularidade são nossos pilares.

Nossos projetos nascem da necessidade e evoluem para atender as diferentes demandas de cada cliente, por isso dizemos que nenhum projeto é igual ao outro.

Nossa experiência nos ensinou a trabalhar com foco em diferentes disciplinas e focar em cada etapa, desde a concepção até a execução e o acompanhamento. Nossas soluções são completas.

Temos muita tecnologia aplicada à arquitetura em todos os processos e trabalhamos com as mais modernas plataformas para trazer aos nossos clientes o que há de melhor no mercado.

Temos o compromisso de construir sonhos, seus sonhos.