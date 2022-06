Arquiteta formada em 2015 pela Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, e Designer de Interiores formada em 2009 pela Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina - SATC. Atua na área de design de interiores oferecendo serviços como projetos, gerenciamentos e consultorias de decoração, mobiliário, revestimentos, iluminação, gesso e demais.

Em 2011 tornou-se sócia/proprietária do escritório de interiores Dk3 Studio. Um escritório moderno e dinâmico. Sua missão é prestar um serviço de qualidade, visando à satisfação do cliente e dos usuários, criando espaços belos e funcionais, respeitando prazos e orçamentos. A maior preocupação do estudio é aliar a satisfação entre cliente X produto final, disponibilizando ideias e agregando-as ao espaço a ser mobiliado.

Procuramos desenvolver projetos que respeitem o meio ambiente, especificando materiais certificados e selecionando fornecedores com compromissos. Esta sempre buscando tendências e novidades no mundo da arquitetura e interiores.