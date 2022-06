Bizzarri, a arte de construir com pedras e paisagismo.

Iniciei meu aprendizado com pedra há 50 anos trabalhando junto com o Sr. Josevino Mendes, Izer Bobadilha, Ibero Bobadilha e Ricardo Saboia Aragão. Um português e três espanhóis. Pessoas de uma sabedoria e de um conhecimento impressionantes e de uma facilidade em criar e construir obras, nunca mais em toda minha vida vi ninguém igual. Tive o privilégio de trabalhar junto com eles por mais de 20 anos e aprendi muito.

Adquirimos muita experiência na área do campo criando e construindo em condomínios, sítios, e fazendas satisfazendo os clientes.

Temos uma equipe completa formada por profissionais com o Know How na colocação da pedra.

Temos uma equipe completa formada por profissionais tais como armadores, pedreiros, carpinteiros, azulejistas, encanadores, eletricistas, marceneiros e pintores.

Para iniciar sua obra da fundação ao acabamento até a entrega das chaves.

Atendendo e satisfazendo o cliente, cumprindo prazos.

Faça-nos uma visita em nosso show room no Restaurante Recanto das Pedras e conheça um pouco mais do nosso trabalho, temos o maior prazer em recebe-los, estamos na Rod. Fernão Dias Km 50

Bizzarri construções, criando, projetando e construindo.