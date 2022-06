Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unesp em 2006, Nátali de Mello iniciou sua carreira como arquiteta ainda durante a faculdade, trabalhou em empresas renomadas até 2010, quando abriu seu próprio escritório. Hoje desenvolve projetos residenciais, comerciais, paisagísticos e de interiores.

Com cursos nas áreas de desenho, pintura e ilustração, Nátali aprimorou sua habilidade artística que despertou ainda na infância, o que resulta hoje num leque de produtos personalizados como quadros, caricaturas, cartoons, design gráfico, artesanato e decoração para festas. Essa união da arquitetura com a arte traz uma visão única e diferenciada de entender os anseios do cliente e expressar sua personalidade nos projetos, transformando sonhos em realidade.