Natália Botelho está à frente do escritório Botti Arquitetura e Interiores. Escritório de arquitetura e Interiores, em Belo Horizonte, desde 2004 no mercado, trabalhando com projetos totalmente personalizados com um conceito único da identidade de cada cliente! Trabalhamos com projetos residenciais,arquitetura clínica , arquitetura condominial e consultorias