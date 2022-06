Estúdio multidisciplinar que desenvolve projetos em diversas escalas, tendo como principal objetivo a inovação através da fusão entre as tecnologias tradicionais e digitais de fabricação; idealizado como um coletivo fruto do trabalho colaborativo entre seus integrantes e participantes externos.

Paula Sertório e Victor Paixão, formados em Arquitetura e Urbanismo respectivamente pela FAAP em 2008 e Mackenzie em 2006, estão a frente desse coletivo, que conquista reconhecimento e premiações nacionais e internacionais.

_________________________________________________________________________________________________________

Multidisciplinary studio that develops projects in several scales, having as main objective the innovation by merging between traditional and digital manufacturing technologies; conceived as a collective result of the collaborative work among its members and external participants.

Paula Sertório and Victor Paixão, graduated in Architecture and Urbanism respectively in FAAP in 2008 and Mackenzie in 2006, are the front of this collective, conquering national and international recognition and awards