O escritório ODVO acredita que a Arquitetura e o Urbanismo ocupam um importante papel na construção de uma relação harmônica entre pessoas e ambientes.

Sua atuação iniciou no mercado em 2005, quando os sócios Omar Dalank e Victor Castro formaram uma sólida parceria baseada em diferentes experiências que se complementam no desenvolvimento de projetos contemporâneos.

Ambos cultivam o diálogo com o cliente, meio através do qual, os desejos, ideias, necessidades, parâmetros e possíveis limitações são traduzidos em Arquitetura.

The ODVO office believes that Architecture and Urbanism play an important role in building a harmonious relationship between people and environments.

Its activities started in 2005, when members Omar Dalank and Victor Castro formed a solid partnership based on different experiences that complement each other in the development of contemporary projects.

Both cultivate the dialogue with the client, through which the desires, ideas, needs, parameters and possible limitations are translated into Architecture.