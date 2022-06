Designer de Interiores e estudante de Arquitetura&Urbanismo. Trabalho com decoração, projetos e arquitetura desde os 16 anos. Desde pequeno sempre muito envolvido com a área, tenho um pai construtor e vi ele crescendo na vida atráves disso, o qual sempre teve o sonho de ver seus filhos trabalhando com ele. À partir desse sonho, acabei tomando gosto pela arquitetura. Procuro estar estudando, aprimorando meus conhecimentos e me dedicando cada dia mais, para aprender e dar o meu melhor. Atualmente além de desenvolver projetos, para clientes particulares, trabalho em uma loja voltada para um publico mais sofisticado, peças de designer, com foco ao Design Brasileiro. Com este site pretendo expor meus projetos, individuais e os em parcerias com amigos(as), decoradores, arquitetos e lojistas, além de fazer mais contatos profissionais.