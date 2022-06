Fundada pelos arquitetos Adriano Dorigo e Clarisse Petroski, a Logi Arquitetura trabalha com projetos únicos e diferenciados. Todos os trabalhos são pesquisados, moldados e desenvolvidos por uma equipe competente e multidisciplinar, de forma que o cliente tenha suas necessidades atendidas e se sinta plenamente satisfeito com os resultados.

Empresa associada à AsBEA-PR, a Logi é pioneira no Paraná na utilização da tecnologia BIM no desenvolvimento de seus projetos, que possibilita mais qualidade ao trabalho desenvolvido, antecipação de problemas e confiança das informações. Devido a essa experiência, a empresa realiza também serviços de treinamento e planejamento de implantação da tecnologia BIM em outras empresas.

Atua nos segmentos de varejo, empresas e imobiliário, tendo grande experiência em projetos de redes de lojas, agências bancárias, postos de combustíveis, farmácias, espaços corporativos, empresas de logística, indústrias, edifícios, condomínios horizontais, residências, conjuntos comerciais, escolas, estabelecimentos de saúde, hospitais, academias, entre outros.

Contando com uma estrutura física e técnica apropriada e com recursos de última geração, a Logi trabalha com coordenação e gerenciamento de projetos complementares de engenharia e desenvolvimento de estudos de viabilidade legal para investidores, tendo experiência com certificações ambientais .(LEED, AQUA, etc).

Utilizando sistemas de controle de qualidade e de tempos de projeto, a empresa tem sua marca associada à eficiência, à confiança e à rigorosidade no cumprimento de prazos.