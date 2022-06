Fundado em 1981, o escritório Benedito Abbud Paisagismo Planejamento e Projetos tem como foco de seu trabalho a criação de projetos e planos de arquitetura paisagística com identidade própria. Já desenvolvemos mais de 5.200 projetos paisagísticos em todo Brasil e em outros países, como Argentina, Uruguai e Angola. Nossa área de atuação envolve diferentes produtos e escalas, que vão desde cidades, bairros, parques, praças, condomínios verticais e horizontais, residências unifamiliares até empreendimentos corporativos e comerciais, hotéis e flats (urbanos e resorts), loteamentos (residenciais e industriais), habitações compactas, shoppings centers e áreas especiais.Os projetos que desenvolvemos visam proporcionar lazer, convívio social, esporte, cultura, contemplação e educação ambiental. Tudo isso de forma a oferecer melhor qualidade de vida para todas as faixas etárias da família, o que é fundamental em meio ao estresse e à conturbada vida moderna.Com uma equipe altamente qualificada, nosso escritório cria projetos específicos e diferenciados para cada classe social. Assim, acreditamos que a arquitetura paisagística pode se adequar a qualquer “bolso”, agregando valor ao empreendimento, além de ajudar todas as pessoas a viver com dignidade. Continuaremos, então, inovando para levar qualidade de vida a todos, respeitando sempre a natureza e o meio ambiente.