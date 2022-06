O arquiteto Celso Laetano atua há 34 anos mercado, à frente do escritório que ganhou reconhecimento pela realização de projetos com linguagem e conceitos diferenciados e o extremo rigor na execução. O escritório desenvolve trabalhos nas áreas residencial, comercial e de interiores em várias cidades da região, com grande ênfase ao detalhamento do projeto, buscando equilíbrio entre praticidade e qualidade duradoura."Cada trabalho é um desafio, pois é preciso sair da zona de conforto durante o ato de projetar. Nossa filosofia é sempre desenvolver um trabalho único e personalizado para cada cliente. Questões como proporção e materialidade fazem parte do nosso trabalho e apostamos que o cliente informado tem em vista a longevidade e aprecia uma abordagem sutil da beleza", destaca Celso. Formado pela PUC Campinas em 1981, Celso é também proprietário da Villa Sucrérie, loja de decoração que funciona no mesmo prédio do escritório.

